Агент: «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо

«Пока «Спартак» не согласовал и не предложил новый контракт Мельгарехо. В феврале у меня будет встреча с Томасом Цорном, на которой мы обсудим эту ситуацию.