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Дмитрий Васильев: «У наших спортсменов просто нет сил. Как можно было так натренировать, что они ноги еле волочат?»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение о неудачных выступлениях российской команды на Кубке мира. Россияне не попадают на подиум уже 26 гонок подряд.
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РФС обязал РПЛ провести новые выборы главы организации

Избирательный комитет Российского футбольного союза пришел к выводу, что во время проведения выборов президента Российской премьер-лиги, которые состоялись 16 января, в полной мере не были соблюдены основные требования, предъявляемые документами ФИФА и РФС.