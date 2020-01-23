Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Фото из раздевалки сборной России после победы над США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в финале юношеской Олимпиады. Россияне в решающем матче взяли верх над США (4:0) и завоевали золото Игр. «Просто лучшие, и этим все сказано!