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Радулов принес победу «Далласу» на глазах 85 тысяч зрителей. НХЛ открыла 2020 год «Зимней классикой»

«Даллас» стал первой командой, выигравшей домашний матч на стадионе для американского футбола. В Далласе на стадионе «Коттон Боул» состоялась «Зимняя классика НХЛ»
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