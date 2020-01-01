НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемЧетыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФАЗагитова станцевала под «Макарену»Бетербиев не хочет проводить бой в Китае по политическим причинамГермания U20 — Казахстан U20: как завершится поединок?Панарин феноменально закончил год. Он может побить всех звезд и стать лучшим бомбардиром НХЛЧетыре футболиста РПЛ попали в список перспективных игроков УЕФАЧетыре футболиста Российской премьер-лиги (РПЛ) попали в список перспективных игроков не старше 21 года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).рекламаСборная России вышла в полуфинал МЧМ, победив ШвейцариюРоссийские хоккеисты пробились в полуфинал молодежного чемпионата мира, обыграв команду Швейцарии. Матч прошел с игровым преимуществом российской сборной.Большунов посоветовал Клебо сняться с «Тур де Ски»Российский лыжник Александр Большунов считает, что без веры в себя Йоханнесу Клебо не стоит продолжать участие в многодневке «Тур де Ски». «Тяжело сказать что-то конкретное о словах Клебо.«Адмирал» не смог вылететь из Владивостока на матч с «Авангардом»Хоккеисты «Адмирала» не смогли вылететь в Москву на матч с «Авангардом» в назначенное время.Ибрагимович прилетел в Милан. Болельщики приветствовали Златана кричалкамиШведский лев вернулся спасать «россонери».Радулов принес победу «Далласу» на глазах 85 тысяч зрителей. НХЛ открыла 2020 год «Зимней классикой»«Даллас» стал первой командой, выигравшей домашний матч на стадионе для американского футбола. В Далласе на стадионе «Коттон Боул» состоялась «Зимняя классика НХЛ»ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 15:00Чемпионшип АнглииДерби Каунти— : —БарнслиНачало в 14:45Чемпионшип АнглииСуонси— : —ЧарльтонНачало в 14:45Весь футболреклама