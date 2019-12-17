«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на белорусское информационное агентство БелТА.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Флорида — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Милош Ржига: «Не может быть такого, что история с допингом – всего лишь политика»Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал поражение команды в матче Кубка первого канала со сборной России (3:4Б), а также высказал мнение о допинговом скандале с Россией.рекламаСван выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ, Непряева - 5-яШведская лыжница Линн Сван выиграла спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. 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