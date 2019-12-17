«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

Слуцкий рассказал, какой клуб РПЛ он никогда не возглавит

Бывший главный тренер московского ЦСКА, сборной России, голландского «Витесса» и английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий заявил, что никогда в жизни не согласится на работу в московском «Спартаке».