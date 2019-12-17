«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

Русский боец Петр Ян вырубил легенду ММА и бросил вызов чемпиону UFC. Он завоевывает фанатов в США

Полтора года назад Петр Ян дебютировал в UFC. За это время он успел шесть раз подраться в сильнейшей лиге мира, оформить два нокаута, забрать один бонус за лучший бой вечера, добраться до позиции в топ-5 легчайшего дивизиона и стать самым активным россиянином в UFC.