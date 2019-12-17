НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»Вратарь сборной Финляндии Туохимаа забил шведам броском через всю площадкуКентен Фийон-Майе: «На повороте Фуркад наехал на меня, и мы упали. Он поступил не по-спортивному»Штырков потерпел первое поражение в карьереЦСКА перейдет под госконтроль«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче Ла Лиги против «Реал Сосьедада» (2:2). Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР.рекламаРусский боец Петр Ян вырубил легенду ММА и бросил вызов чемпиону UFC. Он завоевывает фанатов в СШАПолтора года назад Петр Ян дебютировал в UFC. За это время он успел шесть раз подраться в сильнейшей лиге мира, оформить два нокаута, забрать один бонус за лучший бой вечера, добраться до позиции в топ-5 легчайшего дивизиона и стать самым активным россиянином в UFC.Команда Тутберидзе резко ответила Тарасовой и Плющенко на критику ЗагитовойРанее Татьяна Тарасова и Евгений Плющенко высказались о приостановлении профессиональной карьеры Загитовой, что не понравилось ее тренерам.Победные буллиты: сборная России обыграла Чехию на Кубке Первого каналаВ заключительном поединке домашнего этапа Евротура подопечные Алексея Кудашова встретятся с финнами. Матч пройдёт на футбольном стадионе «Газпром-Арена».Логинов занял второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлонуХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 14 декабря. / ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов стал вторым в гонке на преследования на втором этапе Кубка мира.«Вашингтон» Овечкина в гостях обыграл «Тампу» Кучерова, Самсонов признан первой звездой матчаКлуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду проиграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииВулверхэмптон— : —ТоттенхэмНачало в 09:00Чемпионат АнглииМанчестер Юнайтед— : —ЭвертонНачало в 09:00Чемпионат АнглииАрсенал— : —Манчестер СитиНачало в 11:30Чемпионат ИспанииХетафе— : —ВальядолидНачало в 06:00Чемпионат ИспанииСельта— : —МальоркаНачало в 08:00Еще 3Чемпионат ГерманииВольфсбург— : —Боруссия (Менхенгладбах)Начало в 09:30Чемпионат ГерманииШальке-04— : —АйнтрахтНачало в 12:00Чемпионат ИталииВерона— : —ТориноНачало в 06:30Еще 5Весь футболрекламаРичард Комми – Теофимо Лопес. Видео бояВ ночь с 14 на 15 декабря в Нью-Йорке прошел чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–3, 26 KO) из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом (15–0, 12 KO) из США.НХЛ. Записи матчейДаллас — Эдмонтон Яндекс.Эфир Сент-Луис — Колорадо Яндекс.Эфир Коламбус — Вашингтон. 17.12.2019 Яндекс.Эфир Флорида — Оттава Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нэшвилл Яндекс.Эфир Вегас — Ванкувер Яндекс.Эфир Чикаго — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Виннипег — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:39:47Сан-Хосе — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:32:52Сент-Луис — Чикаго Яндекс.Эфир 02:45:15Аризона — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:43:45Монреаль — Детройт Яндекс.Эфир 02:34:31Миннесота — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:53:56Эдмонтон — Торонто Яндекс.Эфир 02:59:44Питтсбург — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:47:34Флорида — Бостон Яндекс.Эфир 02:39:32Тампа-Бэй — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:38:47Нэшвилл — Даллас Яндекс.Эфир Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:48:54Анахайм — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 04:00:00Калгари — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:51Оттава — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:31Нью-Йорк Айлендерс — Баффало Яндекс.Эфир 02:37:11Колорадо — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:50:11Даллас — Вегас Яндекс.Эфир 02:31:22Сан-Хосе — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:44:49Ванкувер — Каролина Яндекс.Эфир 02:35:29Анахайм — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:30:32Калгари — Торонто Яндекс.Эфир 02:30:38Аризона — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:17Миннесота — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:26:18Сент-Луис — Вегас Яндекс.Эфир 02:40:32Детройт — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:11Питтсбург — Коламбус Яндекс.Эфир 02:43:04Тампа-Бэй — Бостон Яндекс.Эфир 02:40:50Баффало — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:11Флорида — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:15Колорадо — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:00Монреаль — Оттава Яндекс.Эфир 02:49:12Вашингтон — Бостон Яндекс.Эфир 02:38:25Лос-Анджелес — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:38:35Вегас — Чикаго Яндекс.Эфир 02:28:05Ванкувер — Торонто Яндекс.Эфир 02:42:35Эдмонтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:25Аризона — Калгари Яндекс.Эфир 02:38:20Даллас — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:39:55Виннипег — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:35Нэшвилл — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 03:07:05Миннесота — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:55Флорида — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:36:20Питтсбург — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:00Баффало — Сент-Луис Яндекс.Эфир Биатлон. Анна Богалий: Мы еще недавно не попадали на подиум в эстафете! Давайте порадуемся серебруДвукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону Анна Богалий прокомментировала результат женской эстафеты на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Россиянки финишировали вторыми.реклама«Ваш игрок попался, мы могли бы сказать, что это наши медали». Тренер сборной Чехии — жестко о ВАДА и РоссииГлавный тренер сборной Чехии Милош Ржига после матча Кубка Первого канала против России (3:4 Б) ответил на вопрос о санкциях ВАДА в адрес российского спорта.