«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

Лыжные гонки. Сергей Устюгов связал неудачное выступление в спринте с заминкой на старте

Российский лыжник Сергей Устюгов поделился мнением о завершившемся спринте на этапе Кубка мира в Давосе. Российский спортсмен не смог преодолеть четвертьфинал, став в итоге 26-м.