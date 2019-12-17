«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом»

«Ман Юнайтед» – «Эвертон»: Марсьяль и Рэшфорд в атаке «красных дьяволов»
Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" на матч 17-го тура АПЛ."Ман Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Мактоминэй, Фред, Джеймс, Лингард, Рэшфорд, Марсьяль;Запасные: Ромеро, Янг, Туанзебе, Уильямс, Перейра, Мата, Гринвуд."Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Холгейт, Дин, Коулман, Ивоби, Дэвис, Бернард, Ришарлисон, Колверт-Льюин.Запасные: Стекеленбург, Бэйнс, Мартина, Гордон, Мойзе Кин, Умар Ниасс, Тосун.