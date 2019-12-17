Лига 1 переписала первый гол Паредеса за «ПСЖ» на Неймара

Гол аргентинского полузащитника «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредеса в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (4:0) переписан на бразильского форварда парижан Неймара, сообщается на официальном сайте Лиги 1. Было установлено, что мяч после удара Паредеса задел ногу Неймара и лишь после этого оказался в сетке.