Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А

«Милан» одержал победу над «Кальяри» в матче 19-го тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая в Кальяри, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.