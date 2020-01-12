Кубок мира. Масс-старт. Фуркад победил, Елисеев – 10-й, Логинов – 17-й

Сегодня на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе прошла мужская гонка с общего старта. Победу одержал француз Мартен Фуркад, россиянин Матвей Елисеев – 10-й.