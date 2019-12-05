В ЦСКА объяснили отказ от бесплатных билетов «Краснодара»

ЦСКА попросил "Краснодар" не распространять бесплатные билеты на матч 19-го чемпионата России по футболу в целях безопасности на гостевом секторе, заявил РИА Новости директор по связям с общественностью и информационной политике московского клуба Сергей Аксёнов.