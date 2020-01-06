Эксперт считает, что судьи финала МЧМ очень либерально трактовали эпизод с попаданием шайбы в камеру

Комментатор канадского телеканала TSN Джеймс Дьюти высказал мнение о решении арбитров финала молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года между сборными России и Канады в эпизоде с попаданием шайбы в камеру.