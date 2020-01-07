Дакар 2020. Белорус Сергей Вязович обогнал российских гонщиков на втором этапе

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-рейда "Дакар 2020" - переход из Эль-Ваджха в Неом, где на лиазон отведено только 26 км, а 367 км были "боевыми".