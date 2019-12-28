НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемВоспитанник «Краснодара» Игнатьев написал прощальное письмоНазван состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат Европы в ГрацеКайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке», у Сливко — сереброИтальянские биатлонисты Хофер и Вирер выиграли «Рождественскую гонку» на футбольном стадионе в Германии«Монако» уволил Жардима и назначил главным тренером испанца МореноВоспитанник «Краснодара» Игнатьев написал прощальное письмоВоспитанник "Краснодара" Иван Игнатьев, перешедший в казанский "Рубин", написал прощальное письмо, адресованное своему бывшему клубу.рекламаРоссийские хоккеисты отказались пожимать руку капитану канадской молодежкиНа проходящем в Чехии чемпионате мира по хоккею среди игроков, чей возраст не превышает 20 лет, сборная России разгромила команду Канады со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Следующий бой Емельяненко пройдет летом в ЕвропеСледующий поединок российского бойца ММА Федора Емельяненко пройдет летом в Европе. В воскресенье Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексона.Чемпионат России по фигурному катанию завершился мировыми рекордами Косторной и ЩербаковойФигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная побили мировые рекорды на чемпионате России 28 декабря. Чемпионкой РФ в этом виде спорта стала фигуристка Анна Щербакова.Устюгов завоевал золото лыжного «Тур де Ски», Большунов - бронзуСтартовая гонка лыжного турнира "Тур де Ски" в швейцарском городке Ленцерхайде ознаменовалась триумфом российских лыжников.Кузнецов забил 13-й гол в сезоне, обыграв троих. У него 35 очков в 37 матчахФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:6). Россиянин отличился в большинстве, обойдя трех соперников и реализовав выход один в ноль.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал— : —ЧелсиНачало в 09:00Чемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииСивасспор— : —ГезтепеНачало в 06:00Чемпионат ТурцииАланьяспор— : —КоньяспорНачало в 08:30Еще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем— : —РочдейлНачало в 08:00Еще 10Весь футболреклама«Брайтон» заинтересовался нападающим ЦСКА ЧаловымНападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов находится в сфере интересов «Брайтона», рассказал источник Федерального агентства новостей.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир Джервонта Дэвис нокаутировал Гамбоа и завоевал титул WBA Regular в легком весеСостоялся титульный поединок в весе Василия Ломаченко.Американский легковес Джервонта Дэвис стал обладателем титула WBA Regular после победы в 12-м раунде техническим нокаутом против кубинца Юриоркиса Гамбоа.реклама