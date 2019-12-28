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Эта победа стала самой крупной, одержанной россиянами над канадцами в формате молодежного первенства мира.Емельяненко в первом раунде отправил в нокаут Джексона на Bellator 237Российский боец Федор Емельяненко одержал убедительную победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире по смешанным единоборствам Bellator 237 в Японии.Российская лыжница Непряева стала третьей в спринте на «Тур де Ски»Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте на первом этапе многодневной лыжной гонки «Тур де Ски», который проходит в Швейцарии.Дортмундская «Боруссия» подписала ХоландаДортмундская «Боруссия» подписала нападающего «Зальцбурга» Эрлинга Холанда. 19-летний норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2024 года.Ульяна Кайшева прошла отбор на январские этапы Кубка IBUРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева отобралась на январские этапы Кубка IBU по результатам выступления на «Ижевской винтовке».ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 0ЧелсиПерерывЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииАланьяспор1 : 1КоньяспорИдёт 2-й таймЧемпионат ТурцииГазиантеп ББ1 : 0Eни МалатьяспорИдёт 2-й таймЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —БлэкбернНачало в 10:00Чемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс— : —Халл СитиНачало в 10:00Еще 9Первая лига АнглииГиллингем1 : 0РочдейлИдёт 2-й таймЕще 10Весь футболрекламаЛарионов — о поведении россиян в микст-зоне: самое плохое, когда ты бьёшь лежачегоТренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился мнением о поведении некоторых игроков российской команды, которые не сдерживают себя при общении в микст-зоне после матчей.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир «Видим цель, а не преграды». Тутберидзе показала фото с Щербаковой, Косторной и ТрусовойТренер Этери Тутберидзе поделилась фотографией со своими ученицами Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой после чемпионата России. — Надо идти дальше.рекламаОнлайн «Рождественской гонки»: Юрлова и Елисеев – 10-е на футбольном стадионе в ГерманииСпасибо, что были с нами! С наступающими! Счастливо!