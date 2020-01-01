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Инцидент с российским гимном: Жуков считает, что капитан канадской молодежки растерялся

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России.

Китайский промоутер выиграл торги на бой Артура Бетербиева

Китайская промоутерская компания Longjoy Sports выиграла открытые торги на право организации поединка чемпиона IBF и WBC в полутяжелом весе Артура Бетербиева и обязательного претендента на титул IBF из Китая Мэна Фаньлуна.
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Начало в 07:30
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НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
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Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
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Каролина – Тампа-Бэй
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Питтсбург — Флорида
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Вашингтон – Сан-Хосе
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Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон – Эдмонтон
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Каролина – Вашингтон
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Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
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Монреаль — Тампа-Бэй
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Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
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Лос-Анджелес — Филадельфия
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Аризона — Сент-Луис
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Калгари — Чикаго
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Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
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Колорадо — Виннипег
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Детройт — Сан-Хосе
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Каролина — Монреаль
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Баффало — Тампа-Бэй
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Коламбус — Флорида
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Миннесота — Торонто
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02:43:03
Вегас — Анахайм
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02:38:08
Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
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02:42:46
Нью-Джерси — Бостон
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02:45:50
Питтсбург — Оттава
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02:38:03
Калгари — Ванкувер
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02:37:16
Анахайм — Филадельфия
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02:43:37
Аризона — Даллас
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02:30:36
Тампа-Бэй — Детройт
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02:48:28
Флорида — Монреаль
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02:37:23
Бостон — Баффало
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02:36:25
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
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02:49:22
Коламбус — Чикаго
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02:39:57
Оттава — Нью-Джерси
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02:38:32
Сент-Луис — Виннипег
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02:31:14
Сан-Хосе — Филадельфия
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02:32:00
Ванкувер — Лос-Анджелес
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02:38:16
Вегас — Аризона
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02:40:14
Флорида — Детройт
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02:43:11
Питтсбург — Нэшвилл
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02:53:11
Даллас — Колорадо
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02:52:10
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
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02:51:48
Тампа-Бэй — Монреаль
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02:43:27
Каролина — Вашингтон
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02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
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02:26:51
Анахайм — Вегас
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02:34:12
Эдмонтон — Калгари
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02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
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02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
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Фигуристка Элизабет Турсынбаева показала мышцы как бодибилдер

Казахстанская фигуристка, серебряная призерка чемпионата мира-2019 в женском одиночном катании Элизабет Турсынбаева восстановила свой аккаунт в Instagram после того, как ее взломали, и выложила летние фото, на которых показала крепкий пресс и накачанные ноги, передает zakon.kz.