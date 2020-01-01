НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемСтали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккею«Не обязана разрешать себя лапать». Фанаты оправдали поведение Загитовой: видеоГлава UFC рассказал о «сумасшедших» гонорарах НурмагомедоваМагомед Исмаилов назвал свой вес на бой с Александром ЕмельяненкоОфициально: Роман Абрамович возвращаетсяСтали известны все четвертьфиналисты МЧМ по хоккеюНа молодёжном чемпионате мира по хоккею в Чехии завершился групповой этап, по итогам которого определились восемь четвертьфиналистов турнира.рекламаРоссийские лыжники заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски»В Италии проходит этап лыжной гонки-многодневки "Тур де Ски". Разыграны награды в гонке на 15 км свободным стилем у мужчин. Все три первых места заняли российские лыжники.Федор Емельяненко нокаутировал Куинтона Джексона в ЯпонииБой российской легенды смешанных единоборств и американца прошел в рамках турнира Bellator.«А у нас веселуха — игра на Новый год». Панарин перед матчем НХЛ записал видеопоздравлениеРоссийский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который является самым высокооплачиваемым спортсменом России, опубликовал в инстаграме видеопоздравление в преддверии нового 2020 года.Не мужик: россиянин о канадском капитане, не снявшем шлем при гимне РФВидео: Спорт-Экспресс Защитник молодежной сборной РФ по хоккею Егор Замула прокомментировал матч против канадцев на ЧМ и инцидент, который последовал за ним.Райола: «Погба остаётся»Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола сказал, что его клиент в зимнее трансферное окно никуда не перейдёт.ФутболХоккейБаскетболСегодняЗавтраЧемпионат АнглииБернли— : —Астон ВиллаНачало в 07:30Чемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион— : —ЧелсиНачало в 07:30Чемпионат АнглииНьюкасл Юнайтед— : —ЛестерНачало в 10:00Чемпионат АнглииУотфорд— : —ВулверхэмптонНачало в 10:00Еще 5Чемпионшип АнглииМиллуолл— : —Лутон ТаунНачало в 07:45Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун— : —Сток СитиНачало в 10:00Еще 8Первая лига АнглииРотерем Юнайтед— : —БлэкпулНачало в 10:00Первая лига АнглииТранмир Роверс— : —Ковентри СитиНачало в 10:00Еще 9Весь футболрекламаКрэйг Риди: «С 2014 года работа WADA была сложной и плодотворной. Мы столкнулись с вопиющими угрозами чистому спорту»Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крйг Риди подвел итоги работы организации за время своего президентства. 1 января 2020 года должность главы WADA займет поляк Витольд Банька.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:38:08Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир В ВФЛА пообещали дать ответ на открытое письмо Ласицкене, Сидоровой и ШубенковаВо Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) прокомментировали открытое письмо в адрес организации от известных спортсменов Марии Ласицкене, Анжелики Сидоровой и Сергея Шубенкова.реклама