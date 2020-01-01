Фигуристка Элизабет Турсынбаева показала мышцы как бодибилдер

Казахстанская фигуристка, серебряная призерка чемпионата мира-2019 в женском одиночном катании Элизабет Турсынбаева восстановила свой аккаунт в Instagram после того, как ее взломали, и выложила летние фото, на которых показала крепкий пресс и накачанные ноги, передает zakon.kz.