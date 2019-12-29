Гусев забил почти с нулевого угла, продолжив «мстить» русским. Он за 104 секунды ответил Анисимову

Никита Гусев проводит свой лучший отрезок за недолгое пребывание в Национальной хоккейной лиге. Теперь это можно считать фактом.