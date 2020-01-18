В Рупольдинге на Кубке мира по биатлону началась мужская эстафета

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2019/20 стартовала мужская эстафета. Прямую трансляцию мужской эстафетной гонки можно посмотреть здесь.