Называл Федора мертвецом и вкачивал в себя допинг. Кто может стать соперником Емельяненко

Джош Барнетт — один из лучших тяжеловесов в ММА всех времен. По словам президента Bellator Скотта Кокера, Барнетт хотел бы сразиться с Федором Емельяненко, и их поединок вполне реален. Джош Барнетт.