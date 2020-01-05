НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКукурелья назвал игрока «Реала» обезьяной во время матча Ла ЛигиШведы раскритиковали россиян после поражения в полуфинале МЧМ по хоккеюВ 2020 году Россия заплатит WADA более миллиона долларов«Тур де Ски» — 2020: онлайн-трансляция женской гонки начнётся в 15:15 мскВ сборной Швеции назвали «полной лажей» голы России в полуфинале МЧМКукурелья назвал игрока «Реала» обезьяной во время матча Ла ЛигиВ матче 19-го тура чемпионата Испании "Хетафе" сыграл с мадридским "Реалом". Матч завершился победой "сливочных" со счетом 3:0.рекламаКанада разгромила Финляндию и сыграет с Россией в финале МЧМСборная Канады обыграла Финляндию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею.Легков выиграл «Тур де Ски» среди любителейАлександр Легков выиграл любительскую гонку в гору Альпе де Чермиз, копирующую трассу финального этапа «Тур де Ски», который 5 января будет завершать лыжную многодневку.Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМСборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:1.«Монреаль» подписал контракт с КовальчукомВторую половину сезона российский хоккеист проведет в стане «канадцев» После того, как контракт с «Лос-Анджелес Кингз» был разорван, Илья Ковальчук находился без клуба более недели.Сборная России повела в матче против команды США на ATP CupТАСС, 5 января. Россиянин Карен Хачанов обыграл американца Тейлора Фрица в первой встрече матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииГранада1 : 0МальоркаИдёт 2-й таймЧемпионат ИспанииРеал Сосьедад— : —ВильярреалНачало в 08:00Чемпионат ИспанииАлавес— : —БетисНачало в 10:00Еще 1Чемпионат ИталииБрешиа1 : 1ЛациоИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииСПАЛ— : —ВеронаНачало в 09:00Еще 2Кубок Англии1/32 ФиналаКуинз Парк Рейнджерс— : —СуонсиНачало в 09:01Кубок Англии1/32 ФиналаБертон Альбион— : —Нортгемптон ТаунНачало в 09:01Еще 9Кубок Франции1/32 ФиналаРеймс Сент-Анн— : —МонпельеНачало в 08:15Еще 12Весь футболрекламаБолельщики сборной Канады во время полуфинала с финнами скандировали: «Мы хотим Россию»Во время полуфинала молодёжного чемпионата мира с командой Финляндии (5:0) болельщики сборной Канады скандировали: «Мы хотим Россию», — сообщает журналист Марк Мастерс.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир 02:39:30Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир Ларионов о финале МЧМ: «Будет гостевая игра, трибуны будут поддерживать канадцев»Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов высказался в преддверии финального МЧМ-2020 с канадцами. «Россия и Канада ни разу не обыгрывали друг друга дважды в течение одного чемпионата мира?рекламаФанаты «Мальме» подпилили ноги и повалили памятник ИбрагимовичуФанаты шведского футбольного клуба "Мальме" свалили памятник бывшему капитану сборной страны Златану Ибрагимовичу у домашнего стадиона команды, сообщает Aftonbladet.