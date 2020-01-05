Казахстан победил Германию во втором матче серии за место в элитном дивизионе МЧМ

Сборная Казахстана одержала победу над национальной командой Германии в матче чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет. Встреча завершилась со счётом 4:1.