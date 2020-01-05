Президент IIHF прокомментировал судьбу МЧМ по хоккею 2023 года в России

По словам Фазеля, никаких изменений не планируется. Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет, как и планировалось ранее, в Новосибирске и Омске.