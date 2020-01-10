Норвежки сделали золотой хет-трик, у нас - худший результат в сезоне. Главное о женской эстафете в Оберхофе

Экспериментальный состав сборной России выступил неудачно - ужасная стрельба и не самые высокие скорости на лыжне. В недавнем спринте наши биатлонистки выступили не слишком удачно.