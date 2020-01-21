В «Зените» рассказали о реакции Кокорина на переход в «Сочи»

Сегодня, 21 января, в сети появилась информация о переходе игрока питерского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды в «Сочи» (Сочи) до конца текущего сезона.