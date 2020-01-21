«Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком после ДТП с его участием

Нижнекамский "Нефтехимик" расторг контракт с защитником Степаном Захарчуком, который ранее был уличен в том, что скрылся с места дорожной аварии с его участием, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.