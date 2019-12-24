WADA: выявлено около 2000 нарушений антидопинговых правил в 2017 году

В 2017 году было выявлено на 200 нарушений антидопинговых правил больше, чем годом ранее, сообщается в отчете на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA).