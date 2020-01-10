Вратарь «Нэшвилла» Ринне: мечтал забить гол

Голкипер "Нэшвилл Предаторз" Пекка Ринне прокомментировал свой гол в игре против "Чикаго" (5:2). "Вовремя это получилось. Мы забили еще один гол за 37 секунд до сирены, уже вели в счете две шайбы.