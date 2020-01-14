НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемПрезидент «Барселоны» Бартомеу объяснил, почему уволил ВальвердеСуперсерия, первая авария, Тарасов и Тихонов, смерть, «Легенда №17». Интервью сестры Валерия ХарламоваМаршан проехал мимо шайбы, исполняя решающий буллит. ВидеоВодное поло. Чемпионат Европы. Россия — СербияТихонов назвал Губерниева мошенникомПрезидент «Барселоны» Бартомеу объяснил, почему уволил ВальвердеСегодня Барселона официально представила нового главного тренера Кике Сетьена.реклама«Я попросил его играть до самой смерти». Слова нового тренера «Барселоны» при первой встрече с МессиВ «Барселоне» сменился тренерский штаб. Вместо уволенного Эрнесто Вальверде командой будет руководить бывший наставник «Бетиса» Кике Сетьен.Овечкин забросил две шайбы в ворота «Каролины»В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:0 обыграл "Каролину Хэррикейнз". Обе шайбы забросил Александр Овечкин.Дакар 2020. Андрей Каргинов и Стефан Петрансель выиграли девятый этапБлизится к завершению ралли-марафон "Дакар 2020". Из 12-ти этапов позади уже 9-ть.Названы доходы лучших футбольных клубов мираКаталонская «Барселона» возглавила рейтинг клубов по доходам. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Deloitte.Виталий Норицын: «Можем привлечь Павлову на эстафету в Рупольдинге. Это зависит от ее состояния»Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын заявил, что Евгения Павлова может выступить в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраКубок Англии1/32 ФиналаБлэкпул— : —РедингНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаНьюкасл Юнайтед— : —РочдейлНачало в 14:45Кубок Англии1/32 ФиналаШрусбери Таун— : —Бристоль СитиНачало в 14:45Еще 3Кубок Италии1/8 ФиналаНаполи2 : 0ПеруджаЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаЛацио4 : 0КремонезеЗавершёнЕще 1Кубок Турции1/8 ФиналаКайсериспор0 : 0ФенербахчеИдёт 2-й таймКубок Турции1/8 ФиналаИстанбул1 : 1КыркларелиспорЗавершёнЕще 1Первая лига АнглииБертон Альбион— : —Милтон Кейнс ДонсНачало в 14:45Весь футболрекламаКонор Макгрегор: Я буду сиять в бою против СерронеИрландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, сказал, что он пребывает в прекрасной форме в преддверии поединка с Дональдом Серроне.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Филадельфия Яндекс.Эфир Монреаль — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нэшвилл Яндекс.Эфир Аризона — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Колорадо — Даллас Яндекс.Эфир Виннипег — Ванкувер Яндекс.Эфир Оттава — Чикаго Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Коламбус — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Детройт Яндекс.Эфир Торонто — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Питтсбург — Миннесота Яндекс.Эфир Баффало — Вегас Яндекс.Эфир 02:26:49Сент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир 02:34:51Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:29:34Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир 02:47:41Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир 02:54:51Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:16Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:46:23Флорида — Торонто Яндекс.Эфир 02:48:15Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:35:48Детройт — Баффало Яндекс.Эфир 02:34:08Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:36:22Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:32:06Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир 02:36:22Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:25:18Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир 02:33:32Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир 02:29:03Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:43Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:54:34Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир 02:35:01Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир 02:32:25Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:34:53Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:43:48Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:39:41Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:31:40Каролина — Аризона Яндекс.Эфир 02:55:47Детройт — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:19Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:29Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:35:35Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир 02:35:12Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир 02:34:27Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:33:31Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир 02:40:29Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:06Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:06Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир 02:42:47Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:53Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир Дмитрий Тарасов – о сборах с «Рубином»: «Ждал это время, сейчас я настроен как никогда»Полузащитник Дмитрий Тарасов, который проходит сборы с «Рубином», описал свои эмоции от занятия в общей группе казанцев. «Самое сложное для футболистов – это время сборов.реклама