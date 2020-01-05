Шедевр Джонса принес «Ливерпулю» победу в кубковом дерби. Гол и лучшие моменты уже ждут вас!

«Ливерпуль» против «Эвертона», лучший тренер АПЛ - против элитного коуча, вернувшегося на Туманный Альбион. В последних пяти противостояниях «Ливерпуль» трижды был сильнее «Эвертона».