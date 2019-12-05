НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»Александр Емельяненко: У Хабиба нет никаких шансов в поединке с МейвезеромОвечкин взял в руки паяльник на матче НХЛОпубликовано расписание прокатов юниорского Финала Гран-приТренер пострадавшей в Латвии россиянки рассказала подробности происшествия«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.рекламаМиронова получила 8-й номер в индивидуальной гонке на КМ в Эстерсунде, Юрлова-Перхт — 23-й4 декабря в шведском Эстерсунде состоится женская индивидуальная гонка в рамках первого этапа Кубка мира. На старт выйдут шесть представительниц России.Глава МОК Бах оценил вероятность переноса соревнований из России из-за ВАДАГлава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал рекомендации Комитета по соответствию ВАДА, согласном которым Россия должна быть лишена права проведения крупных международных соревнований.Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов «Спартака»Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба впервые высказался о задержаниях фанатов "Спартака" до и после мачта 18-го тура Российской премьер-лиги в Санкт-Петербурге.Панфилова и Рылов – лучшие после короткой программы юниорских парРоссияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов лидируют после короткой программы среди юниорский пар в финале Гран-при-2019/20. Панфилова и Рылов получили за свой прокат 68,8 балла.Греческий АЕК предложил Леониду Слуцкому контракт на 1,5 годаГреческий футбольный клуб АЕК предложил контракт на полтора года российскому тренеру Леониду Слуцкому.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед— : —Ньюкасл ЮнайтедНачало в 14:30Чемпионат АнглииАрсенал— : —Брайтон-энд-Хоув АльбионНачало в 15:15Кубок Италии1/16 ФиналаПарма1 : 0ФрозинонеПерерывКубок Италии1/16 ФиналаКальяри— : —СампдорияНачало в 15:00Кубок Турции1/16 ФиналаБешикташ0 : 024 ЭрзинджанспорИдёт 1-й таймКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаЧемпион АСА Гончаров: «Готов драться с Емельяненко даже бесплатно»Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в очередной раз рассказал о желании подраться с Александром Емельяненко. «За него говорит его фамилия: Емельяненко.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир