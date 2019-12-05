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Глава МОК Бах оценил вероятность переноса соревнований из России из-за ВАДА

Глава международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал рекомендации Комитета по соответствию ВАДА, согласном которым Россия должна быть лишена права проведения крупных международных соревнований.
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Калгари — Баффало
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Даллас — Виннипег
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Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс
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Бостон — Чикаго
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Нью-Йорк Айлендерс — Вегас
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Филадельфия — Аризона
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Каролина — Сан-Хосе
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Монреаль — Колорадо
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Тампа-Бэй — Миннесота
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02:38:28
Лос-Анджелес — Вашингтон
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02:40:48
Эдмонтон — Оттава
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02:35:09
Питтсбург — Сент-Луис
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02:38:36
Торонто — Колорадо
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02:27:00
Сан-Хосе — Вашингтон
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02:51:00
Ванкувер — Оттава
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02:46:19
Виннипег — Даллас
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02:51:12
Нэшвилл — Тампа-Бэй
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02:27:09
Филадельфия — Торонто
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02:40:10
Нью-Джерси — Вегас
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02:59:45
Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс
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02:34:32
Флорида — Миннесота
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02:30:09
Коламбус — Аризона
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02:37:44
Бостон — Каролина
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02:37:40
Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз
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02:30:00
Чикаго – Сент-Луис
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02:32:10
Детройт – Нью-Йорк Айлендерс
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02:30:00
Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас
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02:40:37
Баффало – Нью-Джерси
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02:35:59
Ванкувер – Эдмонтон
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02:42:06
Бостон – Монреаль
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02:46:55
Миннесота Уайлд – Даллас Старз
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