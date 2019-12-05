Чемпион АСА Гончаров: «Готов драться с Емельяненко даже бесплатно»

Чемпион АСА в тяжелом весе Евгений Гончаров в очередной раз рассказал о желании подраться с Александром Емельяненко. «За него говорит его фамилия: Емельяненко.