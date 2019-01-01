Плавание. Россияне завоевали золото ЧЕ на короткой воде в эстафете 4х50 м вольным стилем

Мужская сборная России по плаванию завоевала золото чемпионата Европы на короткой воде в эстафете 4х50 м вольным стилем. Соревнования проходят в Глазго (Шотландия).