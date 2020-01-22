СКА обыграл «Барыс» в матче КХЛ и обеспечил себе выход в плей-офф

Хоккеисты петербургского СКА обыграли казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.