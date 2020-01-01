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В Германии раскритиковали триумф российских фигуристок на чемпионате Европы

Спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф подверг критике российских фигуристок. Россиянки заняли весь пьедестал в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии.
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Бабиков: мы все в какой-то степени разленились, нужно сильнее насиловать себя летом

Российский биатлонист Антон Бабиков проанализировал причины, по которым не сумел отобраться в состав сборной России на чемпионат Европы. В квалификационных стартах Бабиков занял третье и седьмое места.