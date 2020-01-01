«Будет круто, если нас с Капризовым в „Миннесоте“ поставят в одно звено». Интервью со звездой МЧМ

Проспект «Миннесоты», игрок молодежной сборной России Александр Хованов в свои 19 лет испытал больше потрясений, чем некоторые хоккеисты за всю карьеру.