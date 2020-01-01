Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар НБА Дэвид Стерн скончался в возрасте 77 лет, сообщает Sports Illustrated. Три недели назад он перенес кровоизлияние в мозг. Стерн занимал пост комиссара лиги с 1984 по 2014 год.