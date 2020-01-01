Швейцария - Россия 2 января 2020: прямая онлайн-трансляция матча четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею

После выигрыша 6:1 у сборной Германии в последней игре группового турнира чемпионата мира 2020 среди молодежи наша команда стартует в плей-офф турнира. Первый соперник - Швейцария.