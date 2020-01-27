Малышко и Бабиков не смогли отобраться на чемпионат Европы через Ижевск

Сегодня в Ижевске завершаются 6-7 этапы Кубка России. Гонки были перенесены в столицу Удмуртии из Рыбинска по причине отсутствия снега в Ярославской области. Мужчины и женщины бегут по два спринта.