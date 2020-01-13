«Дубль» Панарина принес «Рейнджерс» победу над «Айлендерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден» своих давних соперников «Нью-Йорк Айлендерс»: 6:2. Артемий Панарин набрал пять баллов за результативность и был признан наиболее ценным игроком матча.