Ставки на UFC 246: Коэффициенты букмекеров на турнир Конор МакГрегор - Дональд Серроне

18-го января на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир смешанных единоборств UFC 246, где поклонников ММА ожидает возвращение в октагон бывшего чемпиона двух дивизионов промоушена Конора МакГрегора, который подерется в рамках полусреднего веса с Дональдом "Ковбоем" Серроне.