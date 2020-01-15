Соболев не полетел на сборы с Крыльями. Он может перейти в Динамо или ЦСКА

Нападающий Крыльев Советов Александр Соболев может покинуть свой нынешний клуб уже в текущее трансферное окно. Крылья Советов сегодня отправились на первый тренировочный сбор в Турцию.