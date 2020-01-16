Малышко о штрафных кругах в эстафетах: «Норвежцы не основным составом выигрывают с двумя кругами и не плачут, что кто-то их хоронил»

Чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко прокомментировал слова старшего тренера мужской сборной России Сергея Белозерова о том, что он провалил две эстафеты на Кубке мира в этом сезоне.