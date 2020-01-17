«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас». 18.01.2020. Где смотреть матч онлайн

В субботу, 18 января, в матче 23-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас» Последняя игра между этими командами, которая состоялась 19 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу «горожан».