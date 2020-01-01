Врана: у Овечкина лучший бросок из всех, что я видел

Чешский игрок «Вашингтон Кэпиталз» Якуб Врана высказался о своём партнёре по команде Александре Овечкине, который оформил хет-трик в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ. «Это невероятно!