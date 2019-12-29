«Если бы не Федор, Александр сидел бы до сих пор». Харитонов — о конфликте братьев Емельяненко

Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал конфликт между братьями Федором и Александром Емельяненко. — Александр хайпует и все такое, это его дело, его личная жизнь.