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Надаль попал мячом в лицо болгёрл, после чего поцеловал её и подарил бандану

Испанский теннисист, трёхкратный обладатель награды Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру Рафаэль Надаль оказался в не самой приятной ситуации во время своего матча второго раунда Australian Open.

Каролин Возняцки: «Очень логично, что мой последний матч оказался трехсетовиком, и я закончила его ошибкой с форхенда»

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки, в третьем круге Australian Open проигравшая Онс Жабер 5:7, 6:3, 5:7, поделилась впечатлениями от последнего матча карьеры.
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