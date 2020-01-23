«Это был самый страшный момент, который я переживал корте». Надаль встретился с болдевочкой, в которую вчера попал мячом

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль рассказал, что сегодня встретился с Аннитой – девочкой, подающей мячи на Australian Open, которой он вчера попал ударом в голову.