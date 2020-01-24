Старых: на последнем рубеже в индивидуальной гонке тряслись ноги

Российская биатлонистка Ирина Старых заявила, что на последнем рубеже в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в словенской Поклюке у нее тряслись ноги от усталости и волнения.