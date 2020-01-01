Алексей Олейник: Дос Сантосу будет очень тяжело в бое с Блэйдсом

Сам Алексей будет болеть за Джуниора, но считает, что бразилец и его команда неверно подошли к подбору соперника: Я всё-таки буду болеть за Сантоса, но не считаю, что он правильно выбрал соперника.