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Андрей Рублёв выиграл 15 матчей подряд

В третьем круге Открытого первенства Австралии российский теннисист Андрей Рублёв одолел бельгийца Давида Гоффина.Это пятнадцатая победа Рублёва подряд: в этом сезоне Андрей не проиграл ни одного матча из одиннадцати.В четвёртом круге "Шлема" в Мельбурне Рублёв сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с испанцем Фернандо Вердаско.

Фазель, Овечкин, Макдэвид, Тимченко, Ротенберг… Кто они — самые сильные и влиятельные люди мирового хоккея?

Обозреватель «Матч ТВ» внимательно изучает рейтинг авторитетного журнала The Hockey News «100 самых сильных и влиятельных людей в мире хоккея». В этой сотне мы встретили и русские фамилии!

Матч звезд НХЛ. Василевский вновь второй в конкурсе вратарей. Биннингтон – 1-й с 10 сэйвами подряд

Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса» стал победителем конкурса вратарей в рамках All-Star Skills перед Матчем звезд НХЛ. В нем приняли участие 8 игроков, которые соревновались в отражении серии буллитов.
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Тимур Билялов: «Нам важнее искать свою игру, но победа над „Салаватом“ это хорошо»

Вратарь "Ак Барса" Тимур Билялов прокомментировал победу над "Салаватом Юлаевым" (3:2б). — Хорошо начали, была плотная игра, никто не хотел проигрывать. У обеих команд были моменты.
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