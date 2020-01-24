Андрей Рублёв выиграл 15 матчей подряд

В третьем круге Открытого первенства Австралии российский теннисист Андрей Рублёв одолел бельгийца Давида Гоффина.Это пятнадцатая победа Рублёва подряд: в этом сезоне Андрей не проиграл ни одного матча из одиннадцати.В четвёртом круге "Шлема" в Мельбурне Рублёв сыграет или с немцем Александром Зверевым, или с испанцем Фернандо Вердаско.