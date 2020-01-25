Логинов и Елисеев побегут за Россию в смешанной эстафете на этапе КМ в Поклюке, Латыпов – в сингл-миксте

Александр Логинов и Матвей Елисеев побегут за Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке, Эдуард Латыпов выступит в сингл-миксте.