РФС считает, что Прядкин нарушил избирательный регламент. РПЛ – что нет

Между союзом и РПЛ всё больше недопонимания. Российский футбол продолжает шуметь по поводу собрания клубов РПЛ, которое прошло на прошлой неделе в четверг.